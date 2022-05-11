中職》味全拉上二軍14人 「疫情隔離遞補名單」看這裡

味全龍染疫風暴造成19名一軍本土球員確診，被列入「疫情隔離名單」。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍染疫風暴造成19名一軍本土球員確診，被列入「疫情隔離名單」，今天對樂天桃猿之戰，味全以一軍原有8名本土球員，搭配3名洋將鋼龍、龍德力、伍鐸，再從二軍拉上14名選手，補足一軍登錄25人名額，明天先發洋投布里悍為不上場登錄球員。

復賽前，味全一軍原有8名本土球員包括投手陳明軒，捕手吉力吉撈．鞏冠，內野手林智勝、劉基鴻、吳東融、林威廷，外野手邱辰、陳品捷。

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由於一軍主力確診者眾，今天味全從二軍拉上來比賽的14名本土球員，包括投手羅國華、游宗儒、蔡明憲、陳良志、呂偉晟、趙璟榮、黃東淯，捕手李展毅、魏全，內野手曾傳昇、王順和，外野手曾陶鎔、董秉軒、洪瑋漢。

今天稍早聯盟解釋，味全確診球員無法在一軍出賽，從二軍拉上來比賽的選手列入「疫情隔離遞補名單」，除非目前一軍這一批球員有人確診或密切接觸者被匡列，否則不能任意更動升降。

味全龍染疫後首度復賽。（記者林正堃攝）

味全龍「疫情隔離遞補名單」 總計14人，螢光筆所劃之14人，以紅線標註的布里悍，為明天先發隨隊人員。（記者羅志朋攝）

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