湯優盃》盧敬堯／楊博涵3局險勝印度 台灣確定C組第一晉級8強

台灣以C組第一晉級8強。（Yonex提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在泰國曼谷登場的湯姆斯盃今天進入小組賽最終日競爭，前兩點都獲勝的台灣隊即使第三點無法關門成功，但第四點「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵以21：17、19：21、21：19力退世界排名39印度阿瓊／卡皮拉，台灣以分組第1晉級8強。

確定在C組出線的台灣、印度將爭分組龍頭位置，打頭陣周天成以21：19、13：21、21：16力退世界排名第9「超新星」森，世界排名第3李洋／王齊麟以21：11、21：19擊敗蘭基雷迪／謝提。不過，第三點王子維以19：21、16：21不敵前球王斯里坎特，無緣提前收下勝利。

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能否在第四點關門成功，就要看世界排名24的盧敬堯／楊博涵，對上從未交過手的印度組合，楊肉盧首局技術暫停9：11落後，但下半局兩人急起直追，不僅追平戰局更一舉反超，成功先馳得點。

盧敬堯／楊博涵第二局10：5領先下，遭對方連拿6分，雙方下半局更是你來我往互不相讓，共8度戰成平手，但對手17：19落後連拿4分，硬是把戰局延長。盧敬堯／楊博涵決勝局在技術暫停前落後，但換邊後試圖振作，並以8：1將領先拉大至4分，最後艱辛把勝利收下，幫助台灣以分組第1晉級8強。

由於小組賽需打滿五點，因此台灣第五點由世界排名119的第一次全國排名賽冠軍呂家弘大戰世界排名23印度普蘭諾伊，雙方過去無交手紀錄，而普蘭諾伊今年曾拿下瑞士公開賽亞軍。

盧敬堯／楊博涵3局險勝印度，台灣確定C組第一晉級8強。（資料照）

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