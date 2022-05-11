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棒球》比較韓職、中職防疫措施 來聽布里悍怎麼說

2022/05/11 20:23

味全龍投手布里悍。（資料照）

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍今天復賽首戰對樂天桃猿，推出洋投鋼龍先發，明天再戰桃猿由洋投布里悍先發，雖然久未實戰投球，不過布里悍說，延賽對先發投手而言是好事，這段期間按表操課，嘗試不一樣球路。

今年布里悍帶著妻小一家6口來台，剛到台灣時他的大女兒被檢測出陽性反應，當時布里悍解釋，大女兒其實是偽陽性，在醫院待2、3天，經過反覆檢測，證實是陰性即出院，隨即進行隔離程序，並完成「14+7」出關。

近期台灣疫情大爆發，今天賽前布里悍表示，目前家人很健康，很開心在台灣，並不擔心這波疫情，前年爆發疫情至今，大家也比較知道如何去應對。

布里悍去年返美，談到當地狀況，他透露，美國雖然仍有人確診，但為了經濟因素，目前已適度開放，不是每個人會戴口罩，他在台灣入境隨俗，還是會戴口罩，相信未來台灣能恢復正常生活。

布里悍去年效力味全，季中離隊加盟韓職英雄隊，當時南韓也曾爆發疫情，不過並未延賽，今年重返味全，他認為，韓職與中職球團防疫作措施差不多，都希望能抑制疫情擴大，縮短選手歸隊期程，確保球員健康，而且，現在遇到病毒也不像之前那麼強烈，這波疫情味全球團處理得宜，能讓選手確保身體狀態。

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