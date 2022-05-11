中職》去年開刀復健非常煎熬 味全的魏全破繭而出

〔記者羅志朋／桃園報導〕味全龍19名一軍本土球員確診，被列入「疫情隔離名單」，今天對樂天桃猿之戰，味全以一軍原有8名本土球員，搭配3名洋將鋼龍、龍德力、伍鐸，再從二軍拉上14名選手，這14人則被列入「疫情隔離遞補名單」。

14人「疫情隔離遞補名單」包括投手羅國華、游宗儒、蔡明憲、陳良志、呂偉晟、趙璟榮、黃東淯，捕手李展毅、魏全，內野手曾傳昇、王順和，外野手曾陶鎔、董秉軒、洪瑋漢。

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其中，24歲捕手魏全，因其姓名諧音「味全」廣為球迷所知，魏全加盟味全被視為「天作之合」。2019年選秀味全第32指名選入魏全，也是當年選秀最後一位被指名選手，無奈去年1月28日因右膝十字韌帶斷裂動刀，季末復出。

本季魏全在二軍出賽13場，打擊率2成07，盜壘阻殺率0.444，由於3名一軍捕手林辰勳、劉時豪、蔣少宏都被列入「疫情隔離名單」，只剩吉力吉撈蹲捕，加上19歲的李展毅以一壘手為主，魏全大有機會上場擔任捕手，如果近期他在一軍初登場，將是中職史上選秀最末順位出賽選手。

「去年開刀復建很煎熬!」魏全表示，當時非常希望傷勢痊癒，盡快為球隊做出貢獻，現在機會來就要把握；對於自己名字的「諧音梗」，他笑說，「剛進職棒還滿常聽到的，現在就沒什麼聽到了。」 魏全畢業於高苑工商、北市大，他和李凱威、申皓瑋、許峻暘是高中同學。

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