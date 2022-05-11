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湯優盃》台灣男團很棒！分組第一前進8強 創下隊史第一次

2022/05/11 21:46

台灣以C組第一晉級8強。（Yonex提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽，以3：2力退印度，3連勝取得C組第1席次，也是隊史首次分組第一晉級8強。

周天成今日打頭陣，力退今年全英公開賽亞軍、世界排名第9的20歲「超新星」森，為團隊注入好氣勢，而東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以21：11、21：19擊敗蘭基雷迪／謝提，台灣隊前兩點打完就速速聽牌。

即使第三點王子維直落2不敵前球王斯里坎特，無緣提前關門，還好第四點盧敬堯／楊博涵扛起來，以21：17、19：21、21：19力退世界排名39印度阿瓊／卡皮拉，為台灣提前鎖定勝利，至於第五點呂家弘以18：21、21：17、18：21敗給普蘭諾伊。

值得一提的是，過去湯姆斯盃會為衛冕軍、地主國保留參賽資格，因此亞洲國家頂多分到4席，且台灣隊在洲際資格賽就鎩羽而歸。

世界羽聯（BWF）於2014年將湯姆斯盃參賽隊伍擴編至16隊並採世界排名決定參賽國家後，台灣2014年首次出現男生參加湯瑪斯盃、女生參戰優霸盃，而男團2016年隊史首次晉級8強，以及2018年再度晉級，兩屆分別敗給丹麥、日本皆分組第2，本屆在周天成、麟洋配領軍，連續擊敗加拿大、德國、印度後，締造隊史首次分組第1的紀錄。

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