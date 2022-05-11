籃球》成軍首年即成「大魔王」 UBA女二級屏東美和科大奪冠

美和科大於UBA女二級奪冠。（美和科大提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕110學年度UBA全國大專籃球聯賽公開女二級賽事日前舉辦總決賽，最後的冠亞軍賽，由國立台北商業大學及私立屏東美和科技大學對壘，首年成軍的美和不僅初生之犢不畏虎，更被稱作為本季「大魔王」，最後也以84：59大比分獲勝奪冠。

在賽前，兩隊年度賽事戰績皆為8勝1負，美和科大則是首年成軍，雖然美和已被稱作女二級「大魔王」稱號，但北商去年仍是公開女一級球隊，實力不容小覷，賽前評估雙方應會殺得難分難捨。

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開賽後首節局勢被美和帶著走，先以禁區優勢、後場衝勁、快速截擊等攻防，以14分大幅領先，不過，北商也不是省油的燈，改變戰術打法讓美和陷入犯規麻煩，短暫陷入焦著。

不過，美和隨後即由大學姐陳千惠領軍穩定亂流，並由球隊中的兩對雙胞姐妹穩定發揮，一路維持領先直到第四節，最後就以84比59勇奪全國公開女二級冠軍，下季將以本季號稱大魔王的班底姿態，登上公開一級的籃球舞台。

美和女子籃球隊總教練顏君彰表示，勇奪冠軍的關鍵在該校招收到甲級球隊成員與乙級球隊中的潛力選手，加上教練李依蒨平時嚴格紀律訓練，才能完成首年成軍就勇奪冠軍。他還提到，女子籃球隊的成立，不僅是學校及董事會的支持，更為宣揚學校推動兩性運動平權的教育理念及落實企業社會責任，也邀請到北一集團攜手企業策略聯盟，支援偏鄉清寒學生學雜費，美和科大北區校友會前後任會長還提供運動發展基金，共同讓全體球員能圓夢且安心就學。

美和科大女籃成軍首年就在UBA女二級奪冠。（美和科大提供）

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