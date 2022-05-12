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聽奧》女網林家文拚3金！ 單、雙、混雙都晉決賽

2022/05/12 07:10

林家文（右起）與王俊偉聯手挺進混雙金牌戰。（教練鄭偉揚提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第24屆夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）正在南卡西亞斯進行，我國上屆網球「雙金后」林家文再傳捷報！繼拿手女雙之後，女單、混雙同日晉級決賽，已有機會挑戰更上層樓的3面金牌。

26歲的林家文，從小聽覺神經受損，卻更加專注於球場訓練，上屆2017年土耳其薩姆松展現實力，就一舉包辦女子單、雙打兩面金牌。本屆大會採紅土球場，林家文再接再厲，女單已經連闖3關，包括4強歷經3盤苦戰，終挾6：1、4：6、6：2力退以色列對手艾許肯納茲（Rotem Ashkenazi），安抵決戰準備衛冕。

林家文（黑衣）發球。（教練鄭偉揚提供）　　

由於連續4屆參戰的60歲老將何秋美，4強2個0：6不敵單手反拍的德國勁敵阿爾布雷希特-施蘿德（Heike Albrecht-Schroder），屆時女單壓軸林家文除了志在連莊，也要替前輩隊友甜蜜復仇。隨行教練鄭偉揚表示，林家文雖是女單頭號種子，31歲德國對手經驗豐富，還曾兩度贏了她，決賽得擬妥克敵制勝的戰術。

至於林家文搭檔男子好手王俊偉，緊接著混雙4強戰也火力全開，台灣第4種子6：0、6：1橫掃印度組合凱迪亞（Bhavani Kedia）／杜貝（Dhananjay Dubey），讓林家文一舉突破上屆4強戰績，首度挑戰混雙金牌。

此外，何秋美／林家文的老少配合作多年，已在5組人馬單循環的女雙3連勝，即將強碰同樣未嘗敗績的德國老冤家阿爾布雷希特-施蘿德（Heike Albrecht-Schroder）／佛萊肯斯坦（Verena Fleckenstein），決定金牌誰屬。

王俊偉（右起）、林家文擊敗印度組合。（教練鄭偉揚提供）

林家文（左起）與王俊偉。（教練鄭偉揚提供）　

林家文（右起）與王俊偉。（教練鄭偉揚提供）　

　

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