NBA》懂賺！詹皇海撈38億台幣 年度全球體壇富豪榜首

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美媒《Sportico》公佈2022年度全球體壇收入百大富豪榜，湖人老將詹姆斯（LeBron James）挾1.27億美元（約38億台幣）高居首席，而且NBA球星就佔了36人，堪稱超級吸金大戶。

儘管37歲的詹皇無緣季後賽，這位18度入選明星賽的超級大咖，2021年6月到2022年5月期間，從湖人隊和他不斷擴張的場外商業帝國中賺到1.27億美元，締造近兩年職業生涯最高記錄，也比全世界任何運動員都多。前十強中還有多位NBA球星上榜，包括勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）8620萬美元第6、籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）8590萬美元第7，七六人「大鬍子」哈登（James Harden）7600萬美元第9名。

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職業足壇三大天王中，梅西（Lionel Messi）、C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、內馬爾（Neymar）的年收入各為1.22億、1.15億、1.03億美元，排名榜分居2至4名；至於墨西哥職業拳王阿爾瓦雷茲（Canelo Alvarez）8900萬美元第5。

瑞士網球老天王費德爾（Roger Federer）雖然因傷長期休兵，靠著廣告代言贊助和投資有道，仍以8570萬美元高居第8；同樣情況的還有高球傳奇老虎伍茲（Tiger Woods），7350萬美元躋身前十。女網名將「日本小威」大坂直美則以5320萬美元排名20，已是當今女子體壇頭號富婆。

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