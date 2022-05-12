MLB》史上首人！ 釀酒人「幫主」三度完全打擊創特殊紀錄（影音）

Yelich did it AGAIN!



His third career cycle, all against the Reds. Here are all four hits.#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/jKAFqEjiro — Milwaukee Brewers （@Brewers） May 11, 2022

〔體育中心／綜合報導〕最近2個賽季表現不佳的釀酒人MVP外野手，「幫主」耶利奇（Christian Yelich）今天在與紅人的打擊大戰完成生涯第三次的完全打擊，值得一提的是他生涯三次的完全打擊，對手都是紅人隊。

耶利奇首打席敲出二壘安打，第二打席敲出一發三分砲，第三打席敲出一壘安打，第四打席飛球出局，最後一打席他敲出右外野方向三壘安打，順利完成完全打擊的壯舉。不過可惜的是紅人今天以14：11擊敗釀酒人。

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耶利奇成為史上第一個三度完全打擊都對上同支球隊的球員，先前他曾在2018年兩度對決紅人完全打擊，且自1900年現代棒球年代以來，歷史上就只有五個人能夠三度完成完全打擊的壯舉，分別是穆塞爾（Bob Meusel）、赫曼（Babe Herman）、貝爾崔（Adrian Beltre）、透納（Trea Turner）以及耶利奇，若算上1800年後期，歷史上還有一人三度完成完全打擊，他是紅人隊的Long John Reilly，不過史上還沒有任何一個人四度完成完全打擊過。

耶利奇敲出生涯第三度完全打擊並列史上第一，三度都對紅人更是史上第一人。（法新社）

回憶達成歷史前的所發生的事，耶利奇表示，因為自己是指定打擊，板凳上有人就跟他說：「嘿，你現在要做的就是敲出一支三壘安打。」，耶利奇回應：「只有打到一個地方能夠辦到這件事，就是把球打到右外野角落深處...」、「當我看到球真的打到那邊時，我心想只要沒在繞壘時跌倒，那我大概有機會可以跑到三壘。」

今天的大爆發也讓耶利奇的wRC+（標準化加權得分創造值）來到138，比去年的101還要高上許多，長打率4成82也遠比去年生涯最差的3成73好，且根據擊球的原始數據來看，他本季初速達110英哩以上的擊球已經比去年還要多，意味著他的打擊表現已經逐漸從他去年最爛的生涯年開始好轉。

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