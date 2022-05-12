NBA》約基奇正式連莊MVP！主帥驕傲：他不斷證明自己

約基奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管在9號《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）就已經提前「暴雷」，但NBA今天才正式宣布本季的年度最有價值球員，是金塊隊的約基奇（Nikola Jokic）。

聯盟公布票選結果，約基奇拿下65張第一名選票，總分875分，七六人恩比德（Joel Embiid）拿下26張第一名選票，總分706分，公鹿隊「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿下9張第一名選票，總分595分，第四名為太陽隊布克（Devin Booker），總分216分。不過65張第一名選票，是自2005-06球季太陽隊奈許（Steve Nash）以來，拿到最少第一名選票的VMP。

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在約基奇成功蟬聯MVP後，代表NBA已經連續4年都由國際球員奪下MVP，在約基奇前，亞德托昆波連續2年連莊MVP，同時本屆MVP候選人前三名也都是國際球員。

金塊教練馬龍（Michael Malone）在聲明中說道：「我不知道在這個點上你還能夠跟Nikola說些什麼。他不斷在比賽中證明自己，當人們質疑他的時候，他持續證明人們是錯的，更在每個晚上持續證明他就是最好的球員。」

本季約基奇場均能夠拿下27.1分、13.8藍坂、7.9助攻，是NBA史上第一位能夠單季拿下2000分、1000籃板、500助攻以上的球員，還在金塊J.穆雷（Jamal Murray）整季報銷，波特（Michael Porter Jr.）僅打9場的情況下，率領金塊以第6種子之姿闖進季後賽。

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