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MLB》全隊分數都我打！「托天子」開轟灌5分打點 洋基收3連勝（影音）

2022/05/12 08:19

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨靠「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯首發再見轟贏球，今日托瑞斯（Gleyber Torres）延續球隊的煙火秀，敲出1發3分砲，終場條紋軍以5：3擊敗藍鳥，收下3連勝。

洋基首局雖被先馳得點，4下托瑞斯一棒建功，敲出3分砲幫助球隊以3：1逆轉，也成為本場比賽勝利打點。

托瑞斯。（USA TODAY Sports）

藍鳥6上靠著高飛犧牲打追回1分，但下半局洋基馬上還以顏色，這回又是托瑞斯建功，他把握二三壘有人機會，敲出2分打點安打，幫助球隊擴大領先，9上洋基派出終結者查普曼（Aroldis Chapman）關門，上演小劇場失掉1分，不過沒讓危機擴大，成功守住勝利。

托瑞斯今日4打數敲2安，5分打點打下球隊全部分數，成為大功臣，先發投手泰昂（Jameson Taillon）5.1局失2分責失，投出4次三振，收下本季第3勝。

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