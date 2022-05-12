MLB》紅襪本季表現一般 3屆明星游擊手將被交易？

柏格茲有可能被紅襪交易出去。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪當家游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）在休賽季未與紅襪簽下新的延長合約，反而以6年1億4000萬（約39.7億台幣）簽下史托利（Trevor Story），近期聯盟也開始傳出柏格茲有可能被交易的風聲。

根據大聯盟高階主管的匿名統計指出，柏格茲是今年交易大限前最受歡迎的球員，他目前正在跑一張6年1.2億美元合約直到2025年，當中還有2026年的共同選擇權，不過今年休賽季可以選擇跳出合約。根據先前報導指出，紅襪與柏格茲在去年休賽季曾談論過延長合約事宜，不過由於有著1億美元的落差，最終沒有談成。

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大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）認為，若紅襪本季戰績在交易大限前都沒有起色，那麼交易柏格茲的機率就會大幅上升，而紅雀是他認為適合獲得柏格茲的球隊，本季紅雀的游擊手德容（Paul DeJong）表現不佳，攻擊指數僅0.455是國聯最差，且在先前已經被球隊下放3A。

由於紅襪簽下史托利，因此就算柏格茲離開，原本就是游擊手的史托利就能馬上填補游擊空缺，不過尷尬的是，史托利雖然好不容易在今天敲出本季首轟，但他的表現依舊相當糟糕，打擊率僅2成10。

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