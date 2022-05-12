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MLB》大谷翔平6局優質先發！ 展超狂快腿跑出內野安再盜壘

2022/05/12 10:03

大谷翔平6局失1分優質先發。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今日先發對陣光芒，主投6局5K僅失1分，連續兩場投出優質先發不過無關勝敗，打擊上展現快腿，敲出內野安打還跑出本季第5次盜壘成功，投打跑皆有發揮，延長賽光芒以4：2擊敗天使。

大谷翔平首局投出3上3下，第二局2出局後他投出一顆偏高的指叉球，直接被基爾梅爾（Kevin Kiermaier）轟出右外野方向陽春砲，這也是他生涯指叉球被敲的第二發全壘打，上一次他指叉球挨轟也是投到偏高的位置。

大谷翔平3局面臨控球問題，1出局後連續投出2個保送面臨失分危機，好在他及時回穩，先讓法蘭柯（Wander Franco）敲左外野軟弱飛球出局，再對崔志萬投出本場首次三振化解危機。

接下來大谷翔平連續解決5名打者才被敲安，但安然度過第五局，第六局他投出3上3下，最後連飆2K結束今天的投球工作。總計大谷翔平用92球投完6局，飆出5次三振與2次四壞保，只被打2支安打，但包含一發陽春砲，失掉1分是自責分，防禦率2.78，繼首戰後，本季防禦率首度降到3以下。

打擊方面，大谷翔平前三打席都敲出滾地球，一、三打席都出局，在第二打席靠快腿跑出內野安打，隨後跑出本季第5次盜壘成功。第四打席大谷翔平在壘上有人時被三振出局無緣助隊超前。總計大谷4打數1安打，打擊率下滑到2成58。

大谷翔平跑出本季第5次盜壘成功。（USA TODAY Sports）

光芒隊的年輕強投麥克拉納漢（Shane McClanahan）今天表現更好，主投7局被打3支安打，狂飆11次三振，僅投出1次四壞保送沒有失分，防禦率下降到2.52。

麥克拉納漢7局狂飆11K無失分。（USA TODAY Sports）

光芒在首局靠基爾梅爾的全壘打打下1分後，8上又靠著滾地球拿下1分保險分，想不到8下派出基特里奇（Andrew Kittredge），竟被代打的沃德（Tyler Ward）敲出追平兩分彈，兩隊9局打完以2：2平手。

延長賽天使左投路普（Aaron Loup），但他未能守住分數失掉2分，下局天使無功而返，終場光芒就以4：2，在被無安打比賽後復仇成功。

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