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NBA》J.哈勒戴絕命防守立大功！ 公鹿逆轉綠衫軍收下聽牌勝

2022/05/12 09:46

J.哈勒戴（右）今天在攻防兩端都展現宰制力，最終靠兩次關鍵防守為球隊守住勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿與塞爾提克關鍵第5戰，賽前2勝2敗平手的塞爾提克，在幾乎整場落後的情況下，公鹿靠著波提斯（Bobby Portis）末節關鍵進攻籃板及超前拋投，與J.哈勒戴（Jrue Holiday）的精彩火鍋與關鍵抄截，終場以110：107拿下聽牌勝，接下來要回到主場尋求晉級。

兩隊前兩節打得火熱，首節J.哈勒戴9分領軍，率公鹿以28：26領先2分，次節「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖單節豪取15分，但公鹿其他人僅拿4分，綠衫軍多點開花拿下28分，半場打完54：47超前。

第三節綠衫軍在J.布朗（Jaylen Brown）16分帶領下稍微拉開2分領先，以86：77進入決勝節，不過決勝節公鹿展開大反攻，字母哥在剩下1分40秒時投進3分將比數追近到102：105，接著史馬特（Marcus Smart）發生要命失誤，下波J.哈勒戴馬上投進三分追平比數，綠衫軍也叫出暫停。

暫停過後塔圖姆（Jayson Tatum）切入要到犯規，隨即兩罰全中取得107：105超前，下波進攻字母哥拋投要到犯規，第一罰投進後第二罰沒進，但波提斯搶下關鍵進攻籃板，並投進超前拋投，公鹿以108：107領先1分。

最後一波進攻，綠衫軍史馬特上籃遭補防的J.哈勒戴蓋掉，接著公鹿拿到球權後2罰皆中，綠衫軍在107：110時還握有最後一波追平機會，想不到史馬特又被J.哈勒戴抄截斷送追平機會，公鹿最終也順利完成逆轉聽牌。

數據指出，塞爾提克第四節一度領先達14分卻吞下逆轉敗，追平隊史25賽季的季後賽以來，第四節領先最多的逆轉敗。

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