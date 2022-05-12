MLB》大谷翔平此舉獲熱議！ 美網友大讚：他真的是英雄（影音）

Shohei Ohtani "No. Stay There."



Politely.pic.twitter.com/ZHWSzM5bUy — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 12, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平對陣光芒繳出6局失1分好投，在第六局阻止教練上投手丘把他換掉的舉動，也引起美媒與網友熱烈討論。

大谷翔平今天的控球狀況不佳，雖僅投出兩次四壞保送，但有2次暴投，而且多次直球與變化球的位置都偏離好球帶許多。

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第六局大谷翔平在面對首名打者法蘭柯（Wander Franco）時，先投出3壞球，最終才在1好3壞時讓他敲出二壘高飛球出局，接著教練便走上投手丘關心大谷翔平的狀況。

暫停過後大谷翔平又是兩顆壞球走在前面，不過他馬上用變化球搶回兩顆好球，接著用一顆漂亮的曲球將崔志萬三振出局，此時大谷翔平用球數已來到89球，他馬上舉手向休息室示意，要教練不要上丘將他換下去，休息室的教練見狀也都笑了出來。

大谷翔平舉手要教練不要上丘。（圖片擷取自MLBtv）

在舉手後大谷翔平面對下棒打者阿羅薩雷納（​Randy Arozarena），連續用三顆變化球讓他三振出局，結束今天的投球任務，在三振後主播也興奮大喊：「你在跟我開玩笑嗎。」

大谷翔平將投手教練「勸退」的舉動，也被知名大聯盟精華剪輯師發現，他馬上將這個有趣的片段剪輯下來，稱讚大谷翔平勸退教練的手勢很有禮貌，底下他還馬上放出前洋基名投穆西納（Mike Mussina）勸退總教練托瑞（Joe Torre）的經典畫面做出對比。

該畫面引起美國網友熱議：「挖，我從來沒看過這樣的畫面，他真的是個英雄。」、「他下一張棒球卡的圖案。」、「太酷了。」、「這個男人是宇宙中僅存的純潔事物。」

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