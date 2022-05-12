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MLB》好氣！藍鳥重砲小葛雷諾吞K沒建功 怪力斷棒洩憤（影音）

2022/05/12 11:45

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今以3：5不敵洋基，比賽中發生一段插曲，重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）5上被三振後，氣到把球棒折斷，引起熱議。

事情發生在5局上半，藍鳥2出局攻佔二壘，輪到小葛雷諾上場，最終他被一顆89.8英哩外角卡特球三振，成為該局第三出局數，小葛雷諾氣到先把球棒用力砸在地上，之後再用腿折斷球棒，相當氣憤自己沒打好。小葛雷諾單場4打數敲1安，賽後打擊率0.286。

小葛雷諾。（美聯社）

藍鳥近期吞下4連敗，得點圈有人時貧打是主因，以今日為例，當藍鳥攻佔得分位置時，球隊打擊7支0，陷入困境。

藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）受訪指出：「我們需要放慢一些腳步，欲速則不達，放慢腳步、做好自己，球季還有很長的路要走，還有很多時間來修正。」

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