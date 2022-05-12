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湯優盃》頂尖對決！戴資穎苦戰3局不敵世界球后山口茜

2022/05/12 11:06

戴資穎苦戰三局不敵山口茜。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今日在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽8強戰對上2018年冠軍日本隊，世界排名第2的戴資穎休息兩天後再度扛起女單第一點，以10：21、21：19、19：21不敵世界球后山口茜，輸掉這場頂尖對決，吞下對戰3連敗，也無緣為台灣隊先馳得點。

戴資穎本屆對西班牙、澳洲都有出賽，皆順利拿下勝利，於小組賽最終戰遇上中國休兵；山口茜在小組賽最終戰，以19：21、19：21栽在世界排名333的18歲印尼小將帕拉西絲塔拍下。

戴資穎、山口茜過去交手18次，小戴斬獲10勝，但近兩次交鋒皆由山口茜奪勝。如今，兩人在優霸盃狹路相逢，依舊是一場頂尖對決。

即使昨天爆冷吞敗，山口茜今天首局開賽很快進入狀況，取得9：4領先，而戴資穎在技術暫停追到9：11，但小戴暫停後不僅無法突破對手的防守，且失誤激增不僅只拿1分且連續丟分，把首局讓出。

戴資穎次局打出6：1領先，但山口茜很快又追了上來，而小戴把握住一次重扣機會，以11：9進入技術暫停；戴資穎不讓首局後段崩盤的狀況出現，並把領先再度擴大7分，只是山口茜很快又回神追至17：18，但山口茜先是發球失誤送分及回擊掛網，小戴拿到3個局末點，雖然浪費2個，仍驚險把戰線延長。

戴資穎、山口茜生涯第7次進到三局大戰，過去6次三局廝殺兩人各贏3次。山口茜決勝局主動出擊取得7：4優勢，而小戴雖展現耐心和對手纏鬥並兩度追平，但山口茜帶著11：8進入技術暫停；換邊後，戴資穎連取3分追平戰局，只是差一口氣未能反超，山口茜拿到3個賽末點，即使小戴化解2個，最後卻因回球掛網，輸掉這場對決。

戴資穎輸掉第一點後，第二點由女雙許雅晴／林琬清遭遇3屆世錦賽銀牌廣田彩花／福島由記，第三點女單推出「交大學霸」許玟琪大戰世界排名第6的奧原希望，第四點女雙李佳馨／鄧淳薰挑戰世界排名第5的松本麻佑／永原和可那，第五點女單由前役表現不俗的宋碩芸強碰世界排名13的高橋沙也加。

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