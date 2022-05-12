MLB》「魔鬼指叉」挨兩轟 大谷翔平反而蛻變為更強投手？

大谷翔平在經過今天優質先發後，防禦率已來到2字頭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本賽季的投球表現漸入佳境，美媒也發現他的速球均速大幅進化，比起去年還要來得更快也變得更強，同時大谷翔平本季的配球也出現明顯變化，雖然招牌的指叉球狀態下滑，但滑球與曲球品質都有所提升。

根據《MLB Stats》今日賽前數據指出，大谷翔平的直球，均速從去年95.6英哩，提升到97.2英哩，不僅如此，揮空率也從20.8%上升到25.8%。查看詳細數據也能發現，這顆直球的被打擊率從去年2成89減少到今年2成09。值得一提的是，儘管大谷球速變快，但他卻將直球的使用率從去年的44.1%下降到41.3%。

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本季大谷翔平的指叉球依舊是他三振的最大利器，今日賽前共用指叉球飆出15次三振，是所有球種當中最多，但是這顆的指叉球的控球在本季不甚理想，含今天已經被敲出2發全壘打，去年大谷翔平的指叉球，不僅沒有被敲出任何一轟，且對手打擊率僅有0成87，大谷更用這顆指叉球送出77次三振。

因應指叉球狀態不佳，大谷翔平在今年提升了滑球的比例，從22.0%上升到31.3%，指叉球使用率從18.3%下降到15.4%。大谷翔平的滑球在本季有所進化，均速從82.2英哩提升至84.7英哩，對手面對這顆滑球的揮空率，也從去年的31.1%大幅上升到54.2%。

除此之外，大谷翔平本季混用曲球的比例也有所提升，去年大谷翔平的用球當中僅3.6%是曲球，今年這顆球卻佔了將近10%（賽前9.9%），而且揮空率高達50%，被打擊率2成22，比去年3成08被打擊率，揮空率25%要好上許多，成為一顆相當有效的球種。

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