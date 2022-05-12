MLB》因雨而生的罕見紀錄！ 雙城菜鳥「一球未投」完成初登板

雙城與太空人之戰因雨延賽，也讓卡諾締造罕見紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊28歲古巴菜鳥卡諾（Yennier Cano），完成了令人印象深刻的初登板，因為他上場後一球都沒有投，比賽就因雨中斷。

雙城今日與太空人的比賽，雙城先發投手亞契（Chris Archer）投3局就被太空人打者亂棒打退，失掉5分下場，雙城在第四局打算派出他們剛執行合約的菜鳥投手卡諾，然而就在卡諾站上投手丘投出第一顆球前，一道閃電落下來，隨即球場也開始下雨，雙城因此將比賽延遲。

請繼續往下閱讀...

此時就出現一個奇怪的現象，因為球隊已經正式宣布卡諾是下一任投手，且被計算至系統當中，根據數據網站《Elias Sports Bureau》指出，今天卡諾就會在一球未投的情況下，完成他職業生涯的初登板。

卡諾成為史上第二個初登板完全沒有面對任何一名打者的球員。（圖片取自推特）

大聯盟官網報導指出，就目前而言，歷史上僅有另一個人與卡諾一樣，在沒有面對任何一名打者的情況下完成生涯初登板，上一人是楊特（Larry Yount），他在1971年9月15日原本要為太空人先發初登板，但他在熱身時受傷因此沒有登板，更慘的是，這就是他球員生涯唯一一場大聯盟出賽紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法