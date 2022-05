MLB》大谷翔平太難打！ 光芒打者開轟爽翻天：我要跟孫子炫耀（影音）

〔體育中心/綜合報導〕光芒外野手基爾梅爾(Kevin Kiermaier)今對天使大谷翔平轟出全壘打,基爾梅爾超級興奮直呼:「以後要跟孫子炫耀。」

大谷翔平今二刀流出擊,主投6局被敲2安,失掉1分責失,就是被基爾梅爾轟出陽春砲,另有5三振、2保送,此役無關勝敗,防禦率2.78;打擊方面,4打數敲1安,跑出本季第5盜。

大谷翔平。(美聯社)

根據《美聯社》記者Greg Beacham指出,基爾梅爾賽後談到對大谷開轟時,他開心說道:「有一天我會告訴我的孫子們,我打過大谷一支全壘打,他是多麼棒的球員。」

兩隊今日鏖戰至延長賽,光芒以4:2獲勝,甜蜜復仇昨日的無安打比賽。

“I can tell my grandkids one day about hitting one off Ohtani. What a player.” —Kevin Kiermaier on his HR off Shohei