MLB》大谷翔平太難打！ 光芒打者開轟爽翻天：我要跟孫子炫耀（影音）

¡Kevin Kiermaier le dijo adiós a la pelota con este BAMBINAZO! l#RaysBeisbol pic.twitter.com/nYlEFGqG4r— Rays de Tampa Bay （@raysbeisbol） May 11, 2022
〔體育中心／綜合報導〕光芒外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）今對天使大谷翔平轟出全壘打，基爾梅爾超級興奮直呼：「以後要跟孫子炫耀。」
大谷翔平今二刀流出擊，主投6局被敲2安，失掉1分責失，就是被基爾梅爾轟出陽春砲，另有5三振、2保送，此役無關勝敗，防禦率2.78；打擊方面，4打數敲1安，跑出本季第5盜。
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大谷翔平。（美聯社）
根據《美聯社》記者Greg Beacham指出，基爾梅爾賽後談到對大谷開轟時，他開心說道：「有一天我會告訴我的孫子們，我打過大谷一支全壘打，他是多麼棒的球員。」
兩隊今日鏖戰至延長賽，光芒以4：2獲勝，甜蜜復仇昨日的無安打比賽。
“I can tell my grandkids one day about hitting one off Ohtani. What a player.” —Kevin Kiermaier on his HR off Shohei— Greg Beacham （@gregbeacham） May 12, 2022