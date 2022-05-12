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NBA》一度贏到55分！灰熊痛宰勇士系列賽扳回一城

2022/05/12 12:11

勇士隊今天慘敗給灰熊。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的勇士，今天在灰熊主場力拚關門，但全隊打得荒腔走板，下半場一度落後灰熊多達55分，最終以95：134慘敗，讓灰熊以2：3扳回一城。

系列賽以1：3在淘汰邊緣的灰熊，今天有備而來，開局隨即取的領先。勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）在前役三分球7投0中，今天首節投進2顆三分球，助隊緊咬灰熊，不過勇士在第2節失誤連連，讓灰熊將領先擴大到超過20分。

灰熊的強悍的防守讓勇士上半場出現14次失誤，且把握禁區的攻擊，上半場共拿下77分，也是他們隊史在季後賽半場最多得分紀錄，領先27分也是隊史最多。

勇士在下半場還是沒能回神，第3節還沒打完，灰熊就取得55分的大幅領先，也把勇士主力打退場，比賽早早進入垃圾時間。

灰熊輕取勇士，系列賽將進入G6。（法新社）

灰熊今團隊命中率47.5%，全隊投進18顆三分球創隊史季後賽紀錄，7人得分上雙，巴恩（Desmond Bane）、瓊斯（Tyus Jones）、J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）皆拿下21分。

勇士團隊命中率45%其實不算太差，但全隊多達22次失誤，加上防守沒能有效發揮，種下敗因。湯普森進帳全隊最高19分，庫明加（Jonathan Kuminga）進帳次高17分，柯瑞挹注14分。

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