NBA》荒腔走板！勇士輸得一蹋糊塗 K湯寫下近25年最慘紀錄

K.湯普森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今以95:134被灰熊血洗,次輪系列賽關門失敗,被灰熊延長戰線,K.湯普森(Klay Thompson)還寫下難堪紀錄。

系列賽率先聽牌的勇士,今日打得荒腔走板,全場最多落後達55分,終場以39分差距慘敗,後天將回到主場進行第6戰。

請繼續往下閱讀...

灰頭土臉的勇士,陣中神射手K.湯普森創下難堪紀錄,他上場25分21秒,全場12投7中,得到19分、3籃板,正負值是慘烈的-45。

《ESPN Stats & Info》指出,K.湯普森正負值-45,追平近25年季後賽中單場最差的正負值紀錄。2019年卓蒙德(Andre Drummond)還效力活塞時,也曾在碰上公鹿的季後賽中,寫下正負值-45的表現。

Klay Thompson finishes Game 5 -45 plus/minus on the floor, tied for the worst plus/minus in any playoff game over the last 25 postseasons.



Andre Drummond was also -45 against Bucks in 2019. pic.twitter.com/ArO9JBDeiF