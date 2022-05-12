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NBA》荒腔走板！勇士輸得一蹋糊塗 K湯寫下近25年最慘紀錄

2022/05/12 13:46

K.湯普森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今以95：134被灰熊血洗，次輪系列賽關門失敗，被灰熊延長戰線，K.湯普森（Klay Thompson）還寫下難堪紀錄。

系列賽率先聽牌的勇士，今日打得荒腔走板，全場最多落後達55分，終場以39分差距慘敗，後天將回到主場進行第6戰。

灰頭土臉的勇士，陣中神射手K.湯普森創下難堪紀錄，他上場25分21秒，全場12投7中，得到19分、3籃板，正負值是慘烈的-45。

《ESPN Stats & Info》指出，K.湯普森正負值-45，追平近25年季後賽中單場最差的正負值紀錄。2019年卓蒙德（Andre Drummond）還效力活塞時，也曾在碰上公鹿的季後賽中，寫下正負值-45的表現。

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