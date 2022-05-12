湯優盃》三局惜敗！「交大學霸」許玟琪遭奧原希望逆轉 台灣8強出局

許玟琪鏖戰三局不敵奧原希望。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽8強戰連丟兩點後，第三點女單由世界排名58的「交大學霸」許玟琪，以21：15、13：21、9：21遭世界排名第6奧原希望逆轉，台灣也以0：3遭到淘汰。

台灣打頭陣是世界排名第2的戴資穎，以10：21、21：19、19：21不敵世界球后山口茜，許雅晴／林琬清，以21：19、7：21、14：21不敵世界排名第3、三屆世錦賽銀牌廣田彩花／福島由記，日本也率先聽牌。

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負責關門的奧原希望曾經當過世界球后，並拿過里約奧運銅牌、2017年世錦賽金牌、2019年世錦賽銀牌，而許玟琪生涯也未跟奧原希望交過手。

許玟琪首局就率先站上領先位置，即使奧原希望一度追到12：12平手，許玟琪還是有穩住陣腳成功先馳得點。不過，經驗豐富的奧原希望在第二局就展開反撲，於3：2領先時又連拿5分，讓許玟琪只能在後苦苦追趕，也讓奧原希望將戰線延長。

奧原希望在決勝局加快攻擊速度，令許玟琪疲於奔命，並於6：6平手後連續攻下8分，就此奠定勝基，最終就以逆轉方式贏得勝利，率日本前進4強，將和南韓、丹麥之間贏家的爭冠軍賽入場券。至於台灣女團在三點都苦戰3局落敗，再度止步8強。

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