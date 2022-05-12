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湯優盃》昨擊敗球后山口茜！ 印尼世界排名333小將今讓何冰嬌苦戰

2022/05/12 14:31

印尼18歲小將帕拉西絲塔。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽今日舉行8強戰，印尼以0：3不敵中國遭淘汰，但昨日上演驚奇的18歲小將帕拉西絲塔（Bilqis Prasista）再度繳出好表現，與何冰嬌大戰3局才以21：19、18：21、7：21落敗。

印尼今日第一點女單，不敵中國打頭陣的一姐陳雨菲，第二點女雙也輸給東奧女雙銀牌陳清晨／賈一凡，被0：2聽牌。

印尼第三點女單，派出世界排名333的小將帕拉西絲塔，她在昨日直落二擊敗世界球后山口茜，大爆冷門引起外界關注。

何冰嬌大戰3局擊敗印尼18歲小將帕拉西絲塔。（歐新社）

今日帕拉西絲塔延續好表現，碰上世界排名第9的何冰嬌，首局一度以17：12領先，雖然之後被追成19：19，但關鍵時刻她連下2分，搶下首局。

第二局，何冰嬌攻勢凌厲，先以11：6進入技術暫停，之後帕拉西絲塔急起直追，縮小成17：18落後，仍舊功虧一簣被扳回一城。

決勝局，帕拉西絲塔氣力放盡，一路被何冰嬌壓著打，技術暫停後仍沒有太大起色，最終兩人整場打了56分鐘，由何冰嬌獲勝。

中國3：0淘汰印尼，拿到4強門票，明日對手是印度與泰國之間的勝方。

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