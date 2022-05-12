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中職》金控大戰中信若橫掃富邦 將達成對戰百勝里程碑

2022/05/12 16:01

中信若橫掃富邦，將達成對戰百勝里程碑。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將明天坐鎮新莊主場與中信兄弟展開三連戰，兩大金控球隊交戰歷史，雙方不分軒輊，假設中信三戰橫掃富邦，將達成對戰百勝里程碑。

翻閱歷史數據，富邦2017年進軍中職至今，與中信交手197場，中信對戰取得97勝96敗4和微幅領先優勢，幾乎討不到任何便宜；如果明起三連戰中信都贏球，將拿下金控大戰對戰百勝，具指標性意義。

兩大金控球隊史上在新莊球場對壘91場，中信以44勝45敗2和稍微落居下風。本季富邦戰績4勝20敗暫居墊底，不過其中有2勝為中信所貢獻，對戰另有5敗。

2020年丘昌榮擔任中信總教練，對富邦戰績為23勝16敗1和，當年中信年度戰績67勝51敗高居榜首，只是，台灣大賽只差1勝遭統一獅上演世紀大逆轉戲碼，黃衫軍無緣奪冠。今年丘昌榮改掌富邦兵符，其中甘苦點滴在心頭。

本季富邦在新莊出賽12場，戰績2勝10敗，這12場僅擠出1支全壘打，場均得2.3分；富邦近8戰，團隊累計254打數都沒有出現全壘打，上一轟已是4月29日申皓瑋砲轟統一獅洋投羅昂。

★富邦悍將隊史總教練帶兵戰績

總教練 戰績 　　勝率

陳連宏 85勝-75敗-2和 0.525

洪一中 107勝-127敗-5和 0.457

葉君璋 79勝-112敗-2和 0.414

丘昌榮 4勝-20敗 　0.167

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