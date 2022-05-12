MLB》投打跑俱佳！ 大谷翔平快腿締58年首見紀錄（影音）

大谷翔平今天盜壘成功，成為自1964年名投葛蘭特之後，首位以先發投手身分連續兩個賽季都有盜壘成功的紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍大谷翔平今日同場二刀流對戰光芒，繳出6局失1分的優質先發，可惜與勝敗無關，無緣第4勝。大谷也展現超強腳程，敲出內野安打，還跑出本季第5次盜壘成功，《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）盛讚，大谷投打跑俱佳，「多麼出色的跑壘啊」。

大谷翔平此役4打數1安打，在4局下靠快腿跑出內野安打，隨後跑出本季第5次盜壘成功，大谷翔平也成為自1964年克利夫蘭印地安人（現為克利夫蘭守護者）名投葛蘭特（Mudcat Grant）之後，首位以先發投手身分連續兩個賽季都有盜壘成功的紀錄。

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大谷翔平今天主投6局用92球，被敲2支安打失1分，包含一發陽春砲，另有5次三振和2次四壞保送，連續兩場繳出優質先發，防禦率降至2.78。

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Shohei Ohtani. Starting pitcher. Hitter. Base stealer.



pic.twitter.com/A1MwsF0wAG — Ben Verlander （@BenVerlander） May 12, 2022

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