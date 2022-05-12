晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》投打跑俱佳！ 大谷翔平快腿締58年首見紀錄（影音）

2022/05/12 16:41

大谷翔平今天盜壘成功，成為自1964年名投葛蘭特之後，首位以先發投手身分連續兩個賽季都有盜壘成功的紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍大谷翔平今日同場二刀流對戰光芒，繳出6局失1分的優質先發，可惜與勝敗無關，無緣第4勝。大谷也展現超強腳程，敲出內野安打，還跑出本季第5次盜壘成功，《Fox Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）盛讚，大谷投打跑俱佳，「多麼出色的跑壘啊」。

大谷翔平此役4打數1安打，在4局下靠快腿跑出內野安打，隨後跑出本季第5次盜壘成功，大谷翔平也成為自1964年克利夫蘭印地安人（現為克利夫蘭守護者）名投葛蘭特（Mudcat Grant）之後，首位以先發投手身分連續兩個賽季都有盜壘成功的紀錄。

大谷翔平今天主投6局用92球，被敲2支安打失1分，包含一發陽春砲，另有5次三振和2次四壞保送，連續兩場繳出優質先發，防禦率降至2.78。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。