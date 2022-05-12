世中運》台灣最大團今晚出征法國 行前有5人快篩陽

世界中學生運動會於５月１４日於法國登場，今舉行行前授旗典禮。（高中體總提供）



〔記者吳孟儒／台北報導〕2022世界中學生運動會於5月14日在法國諾曼第登場，台灣代表隊在今晚出發前先自主快篩，有5名選手快篩陽性，最後共208名隊職員出征，仍為歷屆以來的最大團。

世中運將於5月14日至5月22日在法國諾曼第登場，今天代表隊舉行行前授旗典禮，原本台灣代表團共計221名隊職員，但有10名選手出發前確診，有5名PCR陽性及5人快篩陽性，其中男籃3對3因有2人確診，全隊包含選手及教練共5人都不隨隊出發。

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為了讓選手在國外參賽有最佳防護，避免感染風險，高中體總特別準備防疫行李箱，備有防疫物資及補給品，而今晚搭機出國也採包艙方式直飛法國，也將有3名醫生與代表隊隨行。

世界中學生運動會於５月１４日在法國展開，台灣代表隊今舉行行前授旗典禮。（記者吳孟儒攝）

有鑑於台灣選手在國外比賽陸續傳出確診案例，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟今天表示，除宣導選手做好防疫措施及社交距離，倘若碰到身體不適的狀況，也要盡快通報團本部，此外，由於中央疫情指揮中心規範，若有隊職員在法國確診，會先留在當地治療，待康復後再返國。

世中運為限13歲至17歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，台灣共計135位選手參加16種運動種類，包含桌球、羽球、競技體操、韻律體操、沙灘排球、霹靂舞、籃球3對3、柔道、角力、跆拳道、射箭、拳擊、田徑、游泳、帕拉田徑及帕拉游泳，而上屆台灣代表隊拿下24金、15銀、26銅。

世界中學生運動會於５月１４日於法國登場，今舉行行前授旗典禮。（高中體總提供）



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