湯優盃》吞對戰10連敗！周天成輸「天敵」桃田賢斗 台灣0：1落後

周天成。（資料照，美聯社）





〔記者林岳甫／綜合報導〕隊史首次以分組第一晉級的台灣男團，今天在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強，打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、13：21敗給前球王日本好手桃田賢斗，吞下對戰10連敗。

周天成、東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟、王子維等人共組「最強台灣隊」，小組賽連續擊敗加拿大、德國、印度，以C組第一之姿晉級。

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日本是2014年冠軍，由前世界球王桃田賢斗及去年世錦賽男雙金牌保木卓朗／小林優吾領軍，只是他們小組賽2：3不敵今年亞錦賽冠軍李梓嘉率領的馬來西亞，退居分組第2，因此抽籤後就在8強與台灣碰頭，而桃田賢斗在小組賽遭遇李梓嘉也輸球。

周天成和桃田賢斗過去交手15次，小天只取2勝，且近9次交手全敗。周天成首局11：8進入技術暫停，但桃田賢斗暫停後連拿4分反超，且不斷靠著近身球壓迫小天，即使周天成一度追近，桃田靠一記由守反攻的重扣取得2個局點，以及小天回球出界先拿一局。

第二局換邊後，周天成難以挽回頹勢，讓桃田帶著11：5進入暫停，小天下半局也沒辦法追近，只能看著桃田帶走勝利。

未能先馳得點的台灣隊，第二點由李洋／王齊麟把關，但對手不好惹，是去年世錦賽金牌、世界排名第4保木卓朗／小林優吾，兩組人馬過去2次交手各取1勝，近一次過招是去年丹麥公開賽，日本組合收下勝利。

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