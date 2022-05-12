晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

湯優盃》吞對戰10連敗！周天成輸「天敵」桃田賢斗 台灣0：1落後

2022/05/12 16:07

周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕隊史首次以分組第一晉級的台灣男團，今天在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強，打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、13：21敗給前球王日本好手桃田賢斗，吞下對戰10連敗。

周天成、東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟、王子維等人共組「最強台灣隊」，小組賽連續擊敗加拿大、德國、印度，以C組第一之姿晉級。

日本是2014年冠軍，由前世界球王桃田賢斗及去年世錦賽男雙金牌保木卓朗／小林優吾領軍，只是他們小組賽2：3不敵今年亞錦賽冠軍李梓嘉率領的馬來西亞，退居分組第2，因此抽籤後就在8強與台灣碰頭，而桃田賢斗在小組賽遭遇李梓嘉也輸球。

周天成和桃田賢斗過去交手15次，小天只取2勝，且近9次交手全敗。周天成首局11：8進入技術暫停，但桃田賢斗暫停後連拿4分反超，且不斷靠著近身球壓迫小天，即使周天成一度追近，桃田靠一記由守反攻的重扣取得2個局點，以及小天回球出界先拿一局。

第二局換邊後，周天成難以挽回頹勢，讓桃田帶著11：5進入暫停，小天下半局也沒辦法追近，只能看著桃田帶走勝利。

未能先馳得點的台灣隊，第二點由李洋／王齊麟把關，但對手不好惹，是去年世錦賽金牌、世界排名第4保木卓朗／小林優吾，兩組人馬過去2次交手各取1勝，近一次過招是去年丹麥公開賽，日本組合收下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。