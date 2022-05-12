晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》挖走經紀人離開IMG！ 大坂直美自創「Evolve」運動經紀公司

2022/05/12 18:28

大坂直美。（圖片取自Twitter）

〔體育中心／綜合報導〕4次大滿貫冠軍大坂直美宣布離開IMG經紀公司，並帶走與自己長期合作的經紀人杜蓋德（Stuart Duguid）一同創辦個人運動經紀公司「Evolve」。

據《路透社》報導，杜蓋德與大坂直美早在去年東京奧運期間就商議過要合資公司，並指出「Evolve」運動經紀公司將走向「小巧且客製化」的營運走向。「我們正與她討論整個商業模式，像是湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）、「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的經營方式都值得借鏡。」杜蓋德說道，並補充「我們也常常在想，為什麼還沒有卓越的女性運動員這樣做呢？」

杜蓋德提及了運動經公司對於運動員的關鍵性，「它（經紀公司）驅動著運動員建立更大品牌藍圖，而也只有運動員能超越極限，或是哪些有潛力這樣做的人。」

前世界球后大坂直美自去年法網退賽後，自爆飽受憂鬱症等心理健康問題所苦。然而歷經過去的心理諮商，大坂逐漸回歸網壇並開始為體壇帶來啟發，投身倡議運動員心理健康重要性。

而稍早大坂也於社群發布一段過去受訪的影片合輯，內容主要是討論她對於職業生涯的抱負，「嘿孩子，這段路即使顛簸，但妳還是來到這了，我希望妳知道自己是很棒的。」大坂貼文寫道。當中的片段，也說明大坂早已預告想成為運動經紀人。

在影片的訪談中，她被問及若不是網球選手，大坂會走上哪條道路。而大坂回答道：「我只是喜歡運動，所以終究可能會成為一名經紀人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。