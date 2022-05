網球》挖走經紀人離開IMG！ 大坂直美自創「Evolve」運動經紀公司

大坂直美。(圖片取自Twitter)

〔體育中心/綜合報導〕4次大滿貫冠軍大坂直美宣布離開IMG經紀公司,並帶走與自己長期合作的經紀人杜蓋德(Stuart Duguid)一同創辦個人運動經紀公司「Evolve」。

據《路透社》報導,杜蓋德與大坂直美早在去年東京奧運期間就商議過要合資公司,並指出「Evolve」運動經紀公司將走向「小巧且客製化」的營運走向。「我們正與她討論整個商業模式,像是湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)、「詹皇」詹姆斯(Lebron James)的經營方式都值得借鏡。」杜蓋德說道,並補充「我們也常常在想,為什麼還沒有卓越的女性運動員這樣做呢?」

請繼續往下閱讀...

杜蓋德提及了運動經公司對於運動員的關鍵性,「它(經紀公司)驅動著運動員建立更大品牌藍圖,而也只有運動員能超越極限,或是哪些有潛力這樣做的人。」

前世界球后大坂直美自去年法網退賽後,自爆飽受憂鬱症等心理健康問題所苦。然而歷經過去的心理諮商,大坂逐漸回歸網壇並開始為體壇帶來啟發,投身倡議運動員心理健康重要性。

而稍早大坂也於社群發布一段過去受訪的影片合輯,內容主要是討論她對於職業生涯的抱負,「嘿孩子,這段路即使顛簸,但妳還是來到這了,我希望妳知道自己是很棒的。」大坂貼文寫道。當中的片段,也說明大坂早已預告想成為運動經紀人。

在影片的訪談中,她被問及若不是網球選手,大坂會走上哪條道路。而大坂回答道:「我只是喜歡運動,所以終究可能會成為一名經紀人。」

Hey kid, you’ve come a long way and even though there’s been some bumps on the road I hope you know you’re doing amazing. pic.twitter.com/l01kNg3sWi