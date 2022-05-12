網球》挖走經紀人離開IMG！ 大坂直美自創「Evolve」運動經紀公司

大坂直美。（圖片取自Twitter）

〔體育中心／綜合報導〕4次大滿貫冠軍大坂直美宣布離開IMG經紀公司，並帶走與自己長期合作的經紀人杜蓋德（Stuart Duguid）一同創辦個人運動經紀公司「Evolve」。

據《路透社》報導，杜蓋德與大坂直美早在去年東京奧運期間就商議過要合資公司，並指出「Evolve」運動經紀公司將走向「小巧且客製化」的營運走向。「我們正與她討論整個商業模式，像是湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）、「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的經營方式都值得借鏡。」杜蓋德說道，並補充「我們也常常在想，為什麼還沒有卓越的女性運動員這樣做呢？」

請繼續往下閱讀...

杜蓋德提及了運動經公司對於運動員的關鍵性，「它（經紀公司）驅動著運動員建立更大品牌藍圖，而也只有運動員能超越極限，或是哪些有潛力這樣做的人。」

前世界球后大坂直美自去年法網退賽後，自爆飽受憂鬱症等心理健康問題所苦。然而歷經過去的心理諮商，大坂逐漸回歸網壇並開始為體壇帶來啟發，投身倡議運動員心理健康重要性。

而稍早大坂也於社群發布一段過去受訪的影片合輯，內容主要是討論她對於職業生涯的抱負，「嘿孩子，這段路即使顛簸，但妳還是來到這了，我希望妳知道自己是很棒的。」大坂貼文寫道。當中的片段，也說明大坂早已預告想成為運動經紀人。

在影片的訪談中，她被問及若不是網球選手，大坂會走上哪條道路。而大坂回答道：「我只是喜歡運動，所以終究可能會成為一名經紀人。」

Hey kid, you’ve come a long way and even though there’s been some bumps on the road I hope you know you’re doing amazing. pic.twitter.com/l01kNg3sWi — NaomiOsaka大坂なおみ （@naomiosaka） May 11, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法