馬術》17歲小將林子嚴 獲選本屆台灣最年輕亞運馬術國手

林子嚴從國小一年級開始接觸馬術，多年來在家人支持下持續練習，今年獲選亞運國手，希望能為國爭光。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕今年亞運馬術障礙賽於荷蘭舉辦資格賽，明道中學國際部11年級林子嚴同學，從國小1年級開始接觸騎馬至今，首次取得代表國家參加亞運資格，在4位馬術國手中，年紀最輕僅17歲，原定今年9月將前往中國杭州比賽，但目前因疫情延期。林子嚴表示，馬術唯有多練習才能持續進步，將會穩扎穩打持續地練習，希望能在亞運拿到好成績。

目前就讀高2的林子嚴說，國小1、2年級在父母的啟蒙下，體驗到騎馬的樂趣，國小3、4年級開始，在國內參加各種馬術障礙競賽，曾拿到「全國運動會」馬術障礙賽團體組銀牌、個人組第4名的成績。

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林子嚴說，馬術唯有多練習才能進步，自己每週都練習3、4天，每次練習至少4小時，假日時練習的時間更長，今年寒假還特別到歐洲進行集訓，並參加4月份在荷蘭舉辦的中華民國馬術亞運國手選拔資格賽。

他說，往年國手資格都看全球排名，今年難得有舉辦資格賽，很想給自己一個機會嘗試看看，很高興能獲得好成績當選國手，非常感謝父母親及教練的支持與鼓勵，會繼續練習希望在亞運會時能拿到好成績為國爭光。

明道中學國際部文義豪主任表示，林子嚴平時做事低調總是默默努力，即使兩年前曾因騎馬受傷，但養好傷後依然繼續堅持自己的興趣，一步一腳印地去實現自己的夢想，恭喜他能獲選國手，希望能在比賽場上拿到好成績。

林子嚴從國小一年級開始接觸馬術，多年來在家人支持下持續練習，今年獲選亞運國手，希望能為國爭光。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

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