中職Live》林靖凱適時安打！ 獅2：1悍將

第五局（獅2：1悍將）

5上，富邦三上三下。

5下，林岱安敲安上壘，吳桀睿犧牲短打送跑者到二壘，一出局。李丞齡被接殺，林靖凱適時安打送林岱安跑回本壘，獅2：1悍將。陳傑憲打擊時，林靖凱遭盜壘刺，形成三人出局。

第四局（悍將1：1獅）

4上，霸帝士獲四壞保送，范國宸內野滾地球讓一壘跑者封殺出局。蔣智賢吞Ｋ，申皓瑋內野滾地被刺殺，形成三人出局。

請繼續往下閱讀...

4下，胡金龍敲二壘安打，林子豪吞K，陳鏞基右外野高飛球送代跑柯育民上三壘，二出局。施冠宇被刺殺，行成三人出局。

第三局（悍將1：1獅）

3上，胡智為三上三下。

3下，李丞齡一出局後敲二壘安打，林靖凱敲游擊區滾地球不過守備失誤，讓李丞齡跑回本壘，悍將1：1獅。最後陳傑憲遭接殺，形成三人出局。

第二局（悍將1：0獅）

2上，蔣智賢開轟，悍將1：0獅。申皓瑋被刺殺，陽耀勳、高孝儀接連吞Ｋ，形成三人出局。

蔣智賢右外野高飛球全壘打1分打點。（記者李惠洲攝）

2下，胡金龍敲安，林子豪內野滾地被刺殺，胡金龍趁傳上二壘。陳鏞基獲四壞保送，施冠宇打擊時投手暴投，跑者推進二三壘。施冠宇被刺殺，林岱安中外野高飛遭接殺，形成三人出局。

第一局（悍將0：0獅）

1上，王正棠敲二壘安打，于森旭吞Ｋ，霸帝士內野高飛遭接殺，范國宸吞Ｋ，留下二壘殘壘。

1下，陳仕朋投出三上三下。

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B

2 于森旭 SS

3 霸帝士 1B

4 范國宸 3B

5 蔣智賢 DH

6 申皓瑋 CF

7 陽耀勳 RF

8 高孝儀 LF

9 林琨笙 C

先發投手：陳仕朋

富邦悍將陳仕朋。（記者李惠洲攝）

統一獅先發打序

1 李丞齡 LF

2 林靖凱 SS

3 陳傑憲 CF

4 胡金龍 DH

5 林子豪 3B

6 陳鏞基 1B

7 施冠宇 RF

8 林岱安 C

9 吳桀睿 2B

先發投手：胡智為

統一獅胡智為。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法