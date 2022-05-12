晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職Live》林靖凱適時安打！ 獅2：1悍將

2022/05/12 20:00

第五局（獅2：1悍將）

5上，富邦三上三下。

5下，林岱安敲安上壘，吳桀睿犧牲短打送跑者到二壘，一出局。李丞齡被接殺，林靖凱適時安打送林岱安跑回本壘，獅2：1悍將。陳傑憲打擊時，林靖凱遭盜壘刺，形成三人出局。

第四局（悍將1：1獅）

4上，霸帝士獲四壞保送，范國宸內野滾地球讓一壘跑者封殺出局。蔣智賢吞Ｋ，申皓瑋內野滾地被刺殺，形成三人出局。

4下，胡金龍敲二壘安打，林子豪吞K，陳鏞基右外野高飛球送代跑柯育民上三壘，二出局。施冠宇被刺殺，行成三人出局。

第三局（悍將1：1獅）

3上，胡智為三上三下。

3下，李丞齡一出局後敲二壘安打，林靖凱敲游擊區滾地球不過守備失誤，讓李丞齡跑回本壘，悍將1：1獅。最後陳傑憲遭接殺，形成三人出局。

第二局（悍將1：0獅）

2上，蔣智賢開轟，悍將1：0獅。申皓瑋被刺殺，陽耀勳、高孝儀接連吞Ｋ，形成三人出局。

蔣智賢右外野高飛球全壘打1分打點。（記者李惠洲攝）

2下，胡金龍敲安，林子豪內野滾地被刺殺，胡金龍趁傳上二壘。陳鏞基獲四壞保送，施冠宇打擊時投手暴投，跑者推進二三壘。施冠宇被刺殺，林岱安中外野高飛遭接殺，形成三人出局。

第一局（悍將0：0獅）

1上，王正棠敲二壘安打，于森旭吞Ｋ，霸帝士內野高飛遭接殺，范國宸吞Ｋ，留下二壘殘壘。

1下，陳仕朋投出三上三下。

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B       

2 于森旭 SS       

3 霸帝士 1B            

4 范國宸 3B            

蔣智賢 DH      

6 申皓瑋 CF       

7 陽耀勳 RF       

8 高孝儀 LF       

9 林琨笙 C

先發投手：陳仕朋

富邦悍將陳仕朋。（記者李惠洲攝）

統一獅先發打序 

1 李丞齡 LF       

2 林靖凱 SS       

3 陳傑憲 CF       

4 胡金龍 DH      

5 林子豪 3B       

6 陳鏞基 1B       

7 施冠宇 RF       

8 林岱安 C         

9 吳桀睿 2B

先發投手：胡智為

統一獅胡智為。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。