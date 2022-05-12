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湯優盃》「羽球王子」王子維爆氣力退常山幹太 台灣2：1聽牌

2022/05/12 18:11

王子維直力退世界排名14的常山幹太，率台灣取得2：1聽牌。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕隊史首次分組第一晉級的台灣隊，今天在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強，第三點男單好手王子維首局上演漂亮逆轉，最終以22：20、21：17力退世界排名14的常山幹太，率台灣取得2：1聽牌。

即使打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、12：21敗給前球王日本好手桃田賢斗，但東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以21：14、21：15氣走去年世錦賽冠軍日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，替台灣追成1：1平手。

昨天在小組賽對上印度斯里坎特輸球的王子維，過去5次交手常山幹太共拿下4勝，王子維首局幾乎都在落後，甚至讓對手拿到2個局點，想不到這時才突然回神一鼓作氣連掃4分先馳得點。

王子維次局雖先連丟4分，但技術暫停取得11：10領先，再來最多領先5分，但常山幹太並沒有放棄的念頭，反而追到17：18，但王子維靠著對手出界、掛網，拿到3個賽末點，最終也就以直落2拿下關鍵勝利。

台灣連拿兩點後，取得聽牌，第四點將由昨日贏球功臣盧敬堯／楊博涵再度出擊，對上全新組合古賀輝／渡邊勇大。渡邊過去和35歲老將遠藤大由在2020、2021年全英公開賽締造2連霸，不過遠藤去年東京奧運後退役。

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