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獨家》全大運57名選手確診 選手返校前被要求快篩

2022/05/12 19:10

國立暨南國際大學參加全大運，在划船、射箭、游泳及空手道等項目，共拿下17面獎牌，創校史最佳紀錄。暨大校方提供選手快篩試劑，請選手返校前先快篩，以確保全校師生安全。（暨大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，全國大專校院運動會昨日閉幕，共有1萬115名選手，初步統計有57名選手確診，今傳出教育部體育署要求選手在返校前先快篩，如快篩陽性就不能返校、須先居隔。教育部次長、體育署代理署長林騰蛟受訪表示，體育署和國立體育大學均無此要求，但的確大學端有要求選手返校前先快篩，以保護全校師生健康。

經過5天精彩賽事，全大運昨日下午於國立體育大學舉辦閉幕典禮，共有4項9人次破全國紀錄，25項44人次破大會紀錄，頒出541面金牌。

大會截至昨日（5月11日）上午11點統計，選手確診57人（全大運防疫計畫，為確保出賽選手身體健康，確診者不能參賽，因而請假）；居家隔離70人、預防性請假85人、其他原因請假132人（因隊員被匡列無法比團體賽等）。

林騰蛟說明，全大運比賽結束後，選手快篩陽性人數，不會通報大會 ，因此大會沒有統計快篩的結果。

以國立暨南國際大學為例，該校學生參加今年全大運，在划船、射箭、游泳及空手道等4個項目，斬獲10金、5銀、2銅佳績共17面獎牌，創校史最佳紀錄，總獎牌數名列全國第10名，戰果輝煌。

暨大校長武東星受訪表示，30名選手分3批回校園，學校提供足夠的快篩試劑，請選手在返校前先快篩，以確保全校師生健康，選手如快篩陽性，會先安排在待轉區隔離宿舍，如PCR陽性，則會協助學生直送返家或到集中檢疫所。

台灣蝶王王冠閎快篩陽性，有選手在網路表示，桌球選手好多人直接淪陷，甚至有選手在會場被擔架抬走，認為他們是來比賽，不是比確診速度；也有選手說他脫口罩為學校比賽爭取榮譽，比賽完竟確診。

國體大說明，有桌球選手確診，但現場並沒有擔架抬走一事。體育署和國體大並未要求選手返校前快篩，亦未要求通報快篩結果，應是個別學校的要求。

國立暨南國際大學參加全大運，在划船、射箭、游泳及空手道等項目，共拿下17面獎牌，創校史最佳紀錄。暨大校方提供選手快篩試劑，請選手返校前先快篩，以確保全校師生安全。（暨大提供）

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