湯優盃》可惜！「楊肉盧」、廖倬甫都輸 台灣遭日本逆轉無緣4強

廖倬甫（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕隊史首次分組第一晉級的台灣隊，今天在湯姆斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強，即使第二點男雙、第三點男單相繼告捷率先聽牌，但第四點盧敬堯／楊博涵、第五點19歲小將廖倬甫搶勝失利，最終台灣2：3遭日本逆轉，無緣隊史第一張4強門票。

打頭陣的台灣一哥周天成以18：21、12：21敗給前球王日本好手桃田賢斗，東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以21：14、21：15氣走去年世錦賽冠軍日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，以及王子維以22：20、21：17力退世界排名14常山幹太，率台灣取得2：1聽牌。

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不過，昨天小組賽力抗印度率隊提前鎖定分組第一的盧敬堯／楊博涵，在首局浪費兩個局點機會，以及第二局又一路落後，最終以22：24、14：21不敵日本新組合古賀輝／渡邊勇大。

戰局被扳平後，台灣晉級希望落在19歲土銀小將廖倬甫身上，他目前成人國際賽只打過去年湯姆斯盃，世界排名僅2323，對手西本拳太則是世界排名20。

廖倬甫在首局技術暫停前一路追上，以10：11進入下半局，但後來就被對手拉開讓出第一局，小廖在第二局也是在後苦苦追趕，但很難突破對手的防守，且還被西本拳太拉開，最終小廖以13：21、11：21吞敗。

楊博涵、盧敬堯。（資料照，記者林正堃攝）

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