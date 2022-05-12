NBA》對勇士壓倒性取勝仍不滿 布魯克斯：我打得像垃圾

布魯克斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕儘管灰熊在今早NBA季後賽第二輪G5對勇士取得壓倒性勝利，免於遭到淘汰，但對前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）來說，這個系列賽仍然很艱難。

布魯克斯在G2因對小裴頓（Gary Payton II）犯規2次導致肘部骨折而被驅逐出場，G3也被禁賽。此後布魯克斯遭到勇士隊和許多球迷放大檢視，前天回歸球場時也引來球迷的噓聲。

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布魯克斯今日賽後表示，他知道自己打得並不好，他遠離社群媒體，不去理會酸民，但他仍然認為還有進步的空間。布魯克斯說道：「我就是我自己最壞的酸民，我知道我打得像垃圾一樣，我知道我三分投不好，但我正在努力做好這些事。試著感受我的跳投，找到我的投籃位置，在進攻端嘗試更多身體碰撞來得到投籃機會。」

前役，第二輪G4的比賽中，布魯克斯的表現令人驚豔，共19投5中，得到12分、5籃板和8助攻，讓隊友莫蘭特（Ja Morant）、安德森（Kyle Anderson）也為他挺身而出。

布魯克斯今天上場24分鐘共13投5中得到12分，外加4助攻和4籃板。布魯克斯認為他仍然可以為球隊做出貢獻，並希望能夠再度贏得勝利，追平系列賽。布魯克斯說：「我仍會站在防守末端，試著不要讓對方最好的球員拿下分數。」

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