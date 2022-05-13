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湯優盃》被「交大學霸」許玟琪拿下首局 奧原希望：太緊張了....

2022/05/13 06:54

奧原希望。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隊史六冠的日本女團昨日在優霸盃8強戰以3：0擊敗台灣女團，連7屆挺進4強。世界排名第6的奧原希望在第3點對戰世界排名58的「交大學霸」許玟琪，失掉首局後仍上演逆轉勝，奧原希望賽後受訪時坦言，第一局太緊張了，做了一些改變才成功贏球。

27歲的奧原希望和許玟琪雖無緣在亞錦賽交手，但兩人在優霸盃8強戰狹路相逢，連贏兩點的日本，在女單第三點派出奧原希望關門，台灣則推出許玟琪應戰，未料奧原首局先處於落後的劣勢，即使一度追到12：12平手，但許玟琪穩紮穩打，以21：15率先取得首局，但經驗豐富的奧原最後回穩，以21：13、21：9連拿兩局驚險獲勝，也幫助日本直落三挺進四強。

對於自己此役的表現，奧原希望表示，失掉首局是自己太緊張，之後改變了戰術和打法後就收到好效果，接下來的比賽會越來越難打，但她和隊友都會努力去贏得比賽。她也坦言日前因傷放棄亞錦賽，「這次的練習不夠充分，每場比賽都很難打，不過如果只要我在場上，就會努力去忘記自己的問題，幫助球隊贏球。」

日本連續7屆打進4強賽，對手將是安洗瑩所領軍的南韓隊，她們將力拚睽違4年的優霸盃冠軍及隊史第7冠。

許玟琪。（歐新社）

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