中職》胡智為7局只失1分 富邦破開季25場最慘紀錄

統一獅胡智為。（記者李惠洲攝）





〔記者吳清正／台南報導〕統一獅胡智為先發7局只失1分，以6:1擊敗富邦悍將，富邦慘遭5連敗，並打破中職史上開季25場最差戰績紀錄。

富邦戰績4勝21敗，改寫1996年興農熊的開季5勝20敗最差紀錄，上半季進行還不到一半，落後排名第1的樂天桃猿已經多達14場勝差。

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胡智為只被擊出3支安打，投出8次三振、2次四壞球，拿下本季第2勝，終止3連敗。

第2局富邦率先上場的蔣智賢擊出全壘打，本季第3轟，富邦最近40局的比賽中首度領得領先。

蔣智賢敲出陽春砲。（記者李惠洲攝）

富邦難得的領先並沒有保持太久，第3局統一李丞齡打出二壘打，林靖凱擊出游擊滾地球造成于森旭失誤，李丞齡乘機跑回追平分，富邦也立即更換游擊手為王勝偉。

第5局統一林岱安率先安打，2出局後林靖凱擊出二壘後方的德州安打攻下超前分，2:1領先。

第7局統一攻勢再起，靠著林岱安、李丞齡、陳傑憲、柯育民安打和富邦失誤，一口氣攻下4分，將比數拉開到6:1。

林靖凱。（記者李惠洲攝）

李丞齡。（記者李惠洲攝）

陳傑憲。（記者李惠洲攝）

柯育民。（記者李惠洲攝）

統一賞富邦第21敗。（記者李惠洲攝）

統一賞富邦第21敗。（記者李惠洲攝）

富邦破開季25場最慘紀錄。（記者李惠洲攝）

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