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「士官長」G6率熱火拚晉級 今日賽事預告與轉播

2022/05/13 06:54

巴特勒。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！ 

今NBA兩場轉播賽事，熱火對決七六人，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）對決恩比德（Joel Embiid），目前戰績3：2，是熱火能繼2019-20賽季重返東部決戰，還是七六人要成功續命？太陽G5才在布克（Devin Booker）28分轟炸下拿下獨行俠，率先以3：2聽牌，此役將由誰獲勝呢？記得收看轉播囉！

MLB兩場轉播賽事，洋基對決白襪、費城人作客道奇，敬請收看轉播喔！

中職部份兩場賽事，中信對決富邦，分別推出4勝 1敗象魔力對決1勝3敗的范米特。第二場味全迎戰樂天， 分別推出布里悍對上霸林爵，喜愛中職的朋友千萬別錯過囉！

NBA

07:00 G6熱火＠七六人 緯來體育

09:30 G6太陽＠獨行俠 愛爾達體育1台、ELEVEN 1

MLB

08:00 洋基＠白襪 愛爾達體育2台

10:00 費城人＠道奇 緯來體育

PLG

19:00 新竹街口攻程師vs福爾摩沙台新夢想家 民視第一台

中職

中信＠富邦 愛爾達體育2台、MOMOTV

味全＠樂天 ELEVEN 2

羽球

優霸盃 四強 愛爾達體育3台

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