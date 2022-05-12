中職》胡智為飆K化解危機 餅總大讚勇於承擔

胡智為連兩場投出優質先發內容，拿下本季第2勝，獲選單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅胡智為連兩場投出優質先發內容，拿下本季第2勝，終止3連敗，第7局面臨1出局一、三壘有人的危機時要求續投，並連飆2次三振化解危機，統一總教練林岳平表示，胡智為勇於承擔的積極心態值得嘉許。

胡智為表示，每一場比賽後都會進行檢討，改進不好的部分，很高興有把結果表現出來，隊友的守備也幫了很大的忙，尤其三壘手林子豪好幾次線邊的球都演出美技守備，是最有力的支持。

請繼續往下閱讀...

胡智為。（記者李惠洲攝）

胡智為全場只被擊出3支安打，第2局被蔣智賢全壘打失掉唯一的分數後，連續面對18名打者沒有被安打，但是第7局一上場投出四壞球，1出局後富邦申皓瑋安打攻佔一、三壘，統一叫出暫停但把胡智為留在場上，胡智為三振陽耀勳後，統一原本要再叫暫停換投，但是胡智為向教練團拍胸示意，並再三振高孝儀而結束富邦攻勢。

胡智為表示，當時是希望能夠解決自己造成的危機，感謝教練的信任。林岳平指出，第7局只領先1分的情況下，1支安打就可能被逆轉，胡智為勇於面對挑戰，並且成功守下來，是最關鍵的1局，胡智為的心態非常好。

胡智為和老婆艾璐場上一起跳舞。（記者李惠洲攝）

胡智為的啦啦隊老婆艾璐場上一起跳舞。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法