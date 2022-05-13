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聽奧》衛冕網球女雙金牌！台將何秋美／林家文二連霸

2022/05/13 07:04

林家文（左起）感謝老將何秋美辛苦付出。（教練鄭偉揚提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第24屆夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）已在南卡西亞斯進入尾聲，我國老少配何秋美／林家文再接再厲，6：4、6：1擊敗德國勁敵阿爾布雷希特-施蘿德（Heike Albrecht-Schroder）／佛萊肯斯坦（Verena Fleckenstein），不但衛冕網球女雙金牌，林家文還有機會挑戰台灣代表團空前3金紀錄。

「高齡」60歲的何秋美寶刀未老，與26歲的林家文合作多年，國際賽捷報頻傳，並於上屆2017年土耳其薩姆松聽奧首奪女雙金牌。本屆寶島老少最佳拍檔再度聯手出擊，南美紅土球場橫掃群芳，5組人馬單循環的女雙4連勝攻頂，包括壓軸戰只掉5局、直落2強壓同樣未嘗敗績的日耳曼勁敵，順利完成二連霸。

其實何秋美女單4強賽前大腿受傷，為了專注女雙爭金，只能無奈「放掉」，兩個0：6敗給單手反拍的老冤家阿爾布雷希特-施蘿德，所幸這位4屆元老的犧牲獲得回報，不但女雙與林家文合力為本屆台灣代表團贏得第2面金牌，女單、混雙也都晉級決賽的林家文，還將力爭我國史上首位「3金后」，

「謝謝阿美姐抱傷出賽，臨場帶給我很大信心，這次因為疫情等了5年，能夠再次拿下女雙金牌，要謝謝她的辛苦付出，還有教練鄭偉揚的指導，以及台南市長黃偉哲、議員郭鴻儀一路支持。」

何秋美（右起）與林家文衛冕金牌後合舉我國會旗。（教練鄭偉揚提供）

何秋美（右3）、林家文（右4）笑領金牌。（教練鄭偉揚提供）

何秋美（左起）與林家文老少配默契十足。（教練鄭偉揚提供）

何秋美（右起）與林家文賽前與高大德國對手合影。（教練鄭偉揚提供）

何秋美（右）、林家文（中）再度奪金。（教練鄭偉揚提供）

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