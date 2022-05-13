聽奧》無聲勝有聲 60歲何秋美最後一舞先搶金牌

何秋美（右）與林家文衛冕金牌後合舉我國會旗。（教練鄭偉揚提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕從喧囂紅塵墜入寂靜時空，昔日亞運銅牌何秋美沒被命運無情捉弄擊垮，秉持著「活到老、打到老」的運動家精神，這位高齡60歲老將已在南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧）衛冕女雙金牌，風光謝幕完成國手生涯最後一舞前夕，她還將與以色列對手艾許肯納茲（Rotem Ashkenazi）爭奪女單銅牌。

1962年出生的何秋美，來自嘉義竹崎，雖然13歲才接觸網球，天份十足進高中就當選國手，1980年代還曾6年高居全國排名第一，正是王思婷崛起前的「寶島一姊」。結婚生子後，何秋美持續為聯邦盃台灣代表隊效力，1994年廣島亞運更拿下女團銅牌。只不過，

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遺傳性家族性聽覺神經萎縮，導致她的聽力開始出狀況，所幸在已逝世的四維企業總裁楊斌彥，以及兒子楊蔚萌、教練張約翰等「命中貴人」全力支持下，總算讓隊友與球迷口中的「阿美姐」開啟第二春，走向了同樣精彩的聽障網球之路。

從2009年台北聽奧女雙銀牌和女單銅牌、2013年索菲亞聽奧女單及女雙銀牌、2017年薩姆松聽奧女雙金牌外加女單銅牌，直到本屆聽奧女雙衛冕，自律甚嚴的何秋美老而彌堅，臨場經驗與鬥志也愈陳愈香，足讓許多年紀能當她孫女的年輕對手甘拜下風，這位滿懷感恩的「傳奇球后」說：「最讓我感到快樂的是，每當在賽場擊敗一些比我年輕2、30歲的對手，能得到以前沒有的成就感，畢竟代表國家就是莫大榮譽，這也是驅使運動員向前邁進的動力，很高興本屆完成任務，可以放心交棒了。」

何秋美（右）、林家文（中）再度奪金。（教練鄭偉揚提供）

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