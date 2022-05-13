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網球》昔四巨頭再交鋒 球王喬帥輕取傷癒復出瓦林卡

2022/05/13 07:09

喬科維奇。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬名人賽，昔日「四巨頭」再度狹路相逢，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）技高一籌，5度破發徹底壓制，6：2、6：2輕取傷癒復出的瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），安抵這項ATP千分大賽單打8強。

喬帥把對戰瓦林卡的戰績，改寫為20勝6負，賽後有感而發，「很高興看到他回來並且獲勝。他贏得兩場艱苦比賽。你可以看出他仍未來到最佳狀態，儘管如此，他可是瓦林卡，若你給他更多時間，就會傷害你。」擅長接發球與底線作戰的喬帥，全場逼得單手反拍的瓦林卡疲於奔命，「我從一開始就做得很好，除了第2盤曾丟了發球局，我成功在場上調動他，發球手感也很棒。」喬帥下個對手為加拿大新星阿里辛 （Felix Auger-Aliassime），只要打進4強，就保住球王頭銜不失。

至於37歲的瓦林卡，首輪才拿下睽違15個月後首勝，次輪又3盤力退塞爾維亞捷雷（Laslo Djere），儘管不敵宿敵喬帥終止2連勝，這位擁有3座大滿貫冠軍的老將表示，至少逐漸找回臨場手感與信心，接下來表現應該會更好。　

瓦林卡。（美聯社）

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