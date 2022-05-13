聽奧》林家文預約網球3金后 再拚女單、混雙決賽

林家文（中）朝台灣史上最佳的3金紀錄邁進。（教練鄭偉揚提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕南卡西亞斯進行的夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧），我國老少配何秋美／林家文衛冕網球女雙金牌後，手感發燙的林家文還將再接再厲，力拚女單、混雙兩場決賽，朝台灣史上最佳的3金紀錄邁進。

林家文從小聽覺神經受損，卻更加認真專注於球場訓練，上屆2017年土耳其薩姆松展現實力，已包辦女子單、雙打兩面金牌。本屆大會採紅土球場，現年26歲的她再接再厲，女單挾頭號種子之姿連闖3關，安抵決戰準備連莊，壓軸對手正是女雙決賽手下敗將之一的阿爾布雷希特-施蘿德（Heike Albrecht-Schroder），由於這位31歲德國好手經驗豐富，並且採用單手反拍，還於女單4強2個6：0擊敗了4屆元老何秋美，屆時林家文除了志在連莊，更要替60歲隊友復仇。隨行教練鄭偉揚也透露，身材高大的日耳曼勁敵，曾在單打賽事兩度擊敗林家文，因此得擬妥克敵制勝的戰術。

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至於林家文搭配男子好手王俊偉，混雙也已過關斬將，台灣第4種子決賽強碰捷克組合伯拉絲西可娃（Katerina Blascikova）／斯梅德克（Jaroslav Smedek），上屆4強止步的林家文，期許此行更上層樓後，還能挑戰成為我國首位「三金后」。

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