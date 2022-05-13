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網球》無緣紅土4強 曾俊欣排名再創新高逼近百大

2022/05/13 07:10

曾俊欣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕遠征德國的「夜市球王」曾俊欣，ATP海布隆男網挑戰賽陷入3盤苦戰，台將第5種子先盛後衰，終以7：5、3：6、4：6遭哥倫比亞第3種子蓋倫（Daniel Elahi Galan）大逆轉，雖無緣紅土4強門票，下週他最新世界排名有望衝到109，將是台灣男網史上第3人。

曾俊欣本週在日耳曼連闖2關，8強面對排行105的哥倫比亞一哥，開賽克服先遭破發3：5落後，接連雙破倒趕4局，後來居上搶得首盤。曾打進法網紅土大滿貫32強的蓋倫，次盤發動反撲，曾俊欣雖再度扳平開局劣勢，第8局又失守讓對手扳回一城。決勝盤雙方一路鏖戰，曾俊欣錯失第4局拉鋸突破機會，氣勢頓挫反遭破發，苦苦追趕不成，總計激鬥2小時50分鐘惜敗。

年僅20歲的曾俊欣，本週排行116，不但續寫職業生涯新高，也穩居台灣男單之首，結束海布隆行程，他將持續調整狀態，期待本月下旬法網大滿貫重頭戲爭取佳績。台灣職網史上，仍以退役雙雄盧彥勳、王宇佐的單打排名最佳，前者曾達世界33、後者來到85，曾俊欣則有機會超越現役莊吉生2018年7月30日創下的114名紀錄，僅次盧王兩位前輩。

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