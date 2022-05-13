晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》蠻牛納達爾又受腳傷所苦 羅馬16強爆冷出局

2022/05/13 07:11

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）開胡晉16強後，卻飽受腳傷所苦先盛後衰，終以6：1、5：7、2：6慘遭加拿大13種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）大逆轉，10屆冠軍衛冕者意外出局，無緣挺進這項ATP千分等級名人大賽8強。

6月3日滿36歲的納達爾，揮別3月時肋骨傷勢，先前自家馬德里名人賽復出，儘管8強止步，轉戰義大首都男單次輪初登場，僅掉4局扳倒身高208公分的美國「重砲手」伊斯納（John Isner），狀態原被各界看好。不料面對今年初澳網8強手下敗將沙波瓦洛夫，第3種子「蠻牛」卻只打了1盤好球，未能延續開賽雙破氣勢，次盤反被年輕冤家在頭、尾破發壓制，拉鋸下拱手讓人。

決勝盤納達爾歷經互破開局，關鍵第6局又失守，讓沙波瓦洛夫5：2拉開差距聽牌，最終「再見破發」甜蜜復仇。「我帶著傷病生活，日子一天比一天艱難。」因左腳舊傷復發而苦苦掙扎的納達爾，賽後失望之情溢於言表，並坦承第2盤中開始疼痛，「我正在努力，但當然有時很難接受這種情況。很多天無法正常練習，但我不想奪走對方應得的榮譽，今天是屬於他的。」

沙波瓦洛夫首輪曾失控大爆走，狂吼現場觀眾反而引來更大噓聲，如今這位脾氣火爆的新星卻頂住壓力，3盤淘汰人氣最旺的紅土之王，終止對戰4連敗，並改寫為2勝4負，8強將遭遇挪威第5種子魯德（Casper Ruud）。　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。