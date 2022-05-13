網球》蠻牛納達爾又受腳傷所苦 羅馬16強爆冷出局

納達爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬網賽，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）開胡晉16強後，卻飽受腳傷所苦先盛後衰，終以6：1、5：7、2：6慘遭加拿大13種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）大逆轉，10屆冠軍衛冕者意外出局，無緣挺進這項ATP千分等級名人大賽8強。

6月3日滿36歲的納達爾，揮別3月時肋骨傷勢，先前自家馬德里名人賽復出，儘管8強止步，轉戰義大首都男單次輪初登場，僅掉4局扳倒身高208公分的美國「重砲手」伊斯納（John Isner），狀態原被各界看好。不料面對今年初澳網8強手下敗將沙波瓦洛夫，第3種子「蠻牛」卻只打了1盤好球，未能延續開賽雙破氣勢，次盤反被年輕冤家在頭、尾破發壓制，拉鋸下拱手讓人。

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決勝盤納達爾歷經互破開局，關鍵第6局又失守，讓沙波瓦洛夫5：2拉開差距聽牌，最終「再見破發」甜蜜復仇。「我帶著傷病生活，日子一天比一天艱難。」因左腳舊傷復發而苦苦掙扎的納達爾，賽後失望之情溢於言表，並坦承第2盤中開始疼痛，「我正在努力，但當然有時很難接受這種情況。很多天無法正常練習，但我不想奪走對方應得的榮譽，今天是屬於他的。」

沙波瓦洛夫首輪曾失控大爆走，狂吼現場觀眾反而引來更大噓聲，如今這位脾氣火爆的新星卻頂住壓力，3盤淘汰人氣最旺的紅土之王，終止對戰4連敗，並改寫為2勝4負，8強將遭遇挪威第5種子魯德（Casper Ruud）。

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