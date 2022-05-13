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中職》富邦戰績爛破史詩紀錄 前應援團長阿努發文訴說心聲

2022/05/13 07:36

富邦悍將開季4勝21敗創下中職前25戰最慘紀錄。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將開季僅拿下4勝21敗，勝率.160，破中職33年史上開季前25戰最慘戰績紀錄，悍將應援團團長、現轉型為悍將TWITCH節目主持人的「阿努」，昨天賽後也在IG發文訴說心聲。

阿努感性表示，5年來看過風風雨雨，曾經以為最差就是那樣，「當然不是，沒有最差，還有更差。」「愛這個球隊的大家，現在可能只被當笑話看待。」但他仍希望告訴富邦球員們，依然會用力挺他們！希望球迷們願意到阿努的版面留言，告知想和悍將球員們說的話，他會幫忙轉告給球員們。下方也引來許多球迷持續加油打氣。

以下為阿努IG全文：

阿努很抱歉，有個小小的請求，阿努個人希望帶起的號召⋯

五年多了，陪著悍將一直這樣走過來了！
每年總是遇到一些不好的狀況，
就像17銜接義大總冠軍後結果上下半季皆逢連敗，
這些年球隊也各式各樣的風波，
除了讓大家嚐盡冷嘲熱諷、更成笑話看待⋯
對⋯
也傻傻都以為那就是最差的樣子了⋯

當然不是，
因為沒有最差，而是還有更差⋯

很多人跟阿努一樣
就是愛這球隊！

開季的25場賽事，
4勝21敗，
會生氣，也會心疼跟難過

心疼球員努力練球，還是打不好；
也心疼行銷跟商品跟所有夥伴很認真了，
也必須一起扛球隊勝負的責任；

更心疼愛這個球隊的大家，現在可能只被當笑話看待。

但我想說
沒關係！我還是一樣不氣餒！
最差真的就是這樣了！
雖然這篇文可能會繼續被大家酸，
但我希望告訴球員們，我依然用力挺他們！

#我們一起扛
#我們一起加油

就讓我們繼續傻

如果可以，或是你願意
希望悍將家人們
在你們的發文中
不管臉書或IG
除了寫你們想對悍將說的話
好的也好、不好的也好
順便hashtag
#我們一起扛
#我們一起加油

我會幫大家一起傳達給球員看

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