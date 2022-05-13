NBA》史上最年輕得主！ 灰熊總管榮獲本季最佳GM

Grizzlies’ Zach Kleiman named by NBA as the Basketball Executive of the Year. pic.twitter.com/P3En6OVqEM — Marc J. Spears （@MarcJSpears） May 12, 2022

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度最佳總管，本季率領灰熊戰績高居聯盟第2的GM克萊曼（Zach Kleiman），最終拿下16張第一名選票，年僅33歲成為此獎項史上最年輕得主。

克萊曼在投票中以總分85分擊敗騎士總管奧特曼（Koby Altman）、公牛卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）等人，獲選年度最佳GM，他也成為2003-04賽季魏斯特（Jerry West）後，曼菲斯隊史第2位獲獎者。

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克萊曼2015年進入灰熊制服組服務，2018年就當上助理總管，並在隔年升上總管大位，首度操盤選秀表現出色，不僅以榜眼籤搶下莫蘭特（Ja Morant），更在後續順位慧眼獨具選擇克拉克（Brandon Clarke）、瓊斯（Tyus Jones）、莫爾頓（De'Anthony Melton），三人都在季後賽擔綱球隊要角。

2020選秀會，克萊曼再以首輪第30順位選入巴恩（Desmond Bane），他也在本季年度最佳進步獎高居第5，獎項則由莫蘭特獲得。克萊曼上任3年間也陸續綁住J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）、D.布魯克斯（Dillon Brooks）等主力穩定隊上核心，在他的操盤下，灰熊本季打出平隊史單季最多的56勝，更創下季後賽最高種子（第2）紀錄。

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