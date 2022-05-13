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MiLB》台灣怪力男開轟登球隊打點王 賽後獲英雄訪問（影音）

2022/05/13 09:33

李灝宇。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人1A的「台灣怪力男」李灝宇今再度開轟，本季第2轟出爐，目前19分打點冠居全隊。

李灝宇今在面對紅人1A的比賽擔任先發第3棒游擊手，首打席就敲出左外野方向二壘安打，幫助球隊先馳得點，第2打席平飛球出局。

5局下李灝宇在兩出局滿壘時上場打擊，不過三壘上的跑者被牽制出局，他在6局再度上場打擊就轟出右外野方向陽春砲，助隊拉開至4：1領先。

李灝宇7局下敲出中外野方向飛球遭接殺，所屬球隊終場以4：2贏球，總計今4支2、2分打點、賽季打擊率2成96、攻擊指數0.818。

打下2分成為致勝功臣的李灝宇今也在場邊接受訪問，表示本季第一次在主場開轟感覺很棒，自己就是專注在好球帶上，另外對於以19分打點成為打點王，他也表示，打點多代表可以幫助到得分，「球隊贏才是重點」。

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