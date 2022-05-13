羽球》錯失聽牌優勢無緣助台灣挺進四強 楊博涵：抱歉⋯

盧敬堯、楊博涵。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球團賽湯姆斯盃，台灣男團昨天與日本戰到最後一點以2：3惜敗，無緣四強。其中台灣的第二男雙「楊肉盧」不敵古賀輝／渡邊勇大導致團隊被追平。楊博涵賽後在臉書上向球迷致歉。

昨天為台灣打頭陣的一哥周天成不敵日本前球王桃田賢斗，東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟氣走去年世錦賽冠軍日本第一男雙保木卓朗／小林優吾，接下來王子維以力退世界排名14常山幹太，率台灣取得2：1聽牌。

請繼續往下閱讀...

不過，接替上陣的盧敬堯／楊博涵在首局浪費兩個局點機會，以及第二局又一路落後，最終以22：24、14：21不敵古賀輝／渡邊勇大，戰局被扳平，台灣晉級希望落在19歲小將廖倬甫身上，他目前成人國際賽只打過去年湯姆斯盃，世界排名僅2323，對手西本拳太則是世界排名20，最終小廖以13：21、11：21吞敗。

楊博涵賽後在臉書上發文表示：「抱歉～沒能拿下來，隊友們很給力也很猛，很想為中華隊拿下最後一分也為自己爭口氣，我沒能做到，收拾糟糕的心情，我還是要繼續加油^-^ 謝謝中華隊。」

他也提到，下週還有泰國公開賽要打，會繼續好好準備。下方也湧入許多球迷打氣：「盡力就好」「不要說抱歉」「再接再厲！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法