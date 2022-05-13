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MLB》遭太空人老闆批作弊 凱許曼回嗆：兩者無法相提並論

2022/05/13 11:07

洋基總管凱許曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前遭大聯盟指控過去曾使用錄影重播室破解對手暗號，此事也被太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）拿來大作文章，並譴責過去批評太空人行為。遭到點名的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天也跳出來反擊，並表示兩者根本無法相提並論。

紐媒《SNY》上月揭露有關洋基偷暗號醜聞，內容提到洋基2017年賽季並沒有如太空人使用電子工具或是轉播單位攝影來偷取暗號。不過條紋軍曾在2015、16年運用錄影重播室來破解暗號，並將其傳遞給教練團成員後轉達給二壘跑者，雖然當時並沒有違規，不過時任投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）因詢問錄影重播室詢問該如何識別球種，遭到聯盟10萬美元罰款。

聽聞此事的太空人老闆克蘭恩也發表評論，並認為過去凱許曼所做的批評如今看來「非常奇怪」，並指稱信件明確指出洋基也有作弊，如果他知道自己球隊也有違規，他會選擇閉嘴。

凱許曼今天立即回應克蘭恩的言論，並提到相信沒有人會隨他起舞，「我會把這稱作扭曲（事實），他試圖把一個違規停車罰單等同犯下162項重罪，我不認為會有人買單他的說法，兩者根本無法比較。」

「如果還記得的話，他們因為作弊喪失多年首輪選秀權、遭罰鍰數百萬美元，總管和總教練還因此下台負責。」凱許曼繼續說，「我認為除了休士頓外，沒有任何一隊所做的行為能與太空人相提並論。」

太空人老闆克蘭恩。（資料照，美聯社）

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